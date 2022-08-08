Неаполь, Италия, 8 августа, 2022, 23:00 — ИА Регнум. 35-летний экс-голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Сальваторе Сиригу бесплатно перейдет в неаполитанский клуб «Наполи». Как сообщает журналист Николо Скира, «Наполи» уже согласовал с Сиригу условия личного контракта.

(сс) RonnyK «Наполи»

По информации источника, вратарь подпишет с «Наполи» контракт на правах свободного агента. По соглашению с клубом Сиригу будет получать 900 тысяч евро за сезон.

В прошедшем сезоне Сальваторе Сиригу, выступая за «Дженоа», принял участие в 36 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых пропустил 39 мячей. Лишь 10 раз 35-летнему итальянцу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.