Рим, 8 августа, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Партия Карло Календы «Действие» вышла из заключенного несколько дней назад соглашения с леволиберальной Демократической партии Италии, передают национальные СМИ 8 августа.

UK in Italy Карло Календа

Календа объяснил это решение тем, что либералы, подписав с ними договор о коалиции, позже подписали его с рядом других движений, позиции которых резко отличаются от позиций «реформистов».

Либералы, в свою очередь, обвинили Календу в «работе на правых», у которых, по данным социологов, хорошие шансы на победу на выборах, особенно при условии, если им будут противостоять разрозненные партии.

Правоконсерваторы встретили эти сообщения с нескрываемой иронией: лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони отметила, что гипотетическую левую коалицию объединяет исключительно желание получить власть, не допустив до нее правых.

Выборы пройдут 25 сентября.