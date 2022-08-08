Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 22:57 — REGNUM Бывший защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что заранее уведомил руководство московского клуба о своем уходе. Об этом футболист сообщил в беседе с изданием Yahoo Esportes.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Понимаю, что фанаты «Динамо» злятся, потому что они слышали только другую версию, но я не убежал, я предупредил, что собираюсь покинуть клуб. Когда вы получаете предложение от «Фламенго», очень сложно сказать «нет». Кроме того, ФИФА предоставила право выезда из России иностранцам, и я уже рассматривал этот вариант до того, как до меня дошло это предложение от «Фламенго», — заявил футболист.

За «Динамо» Гильермо Варела выступал с 17 июля 2021 года после перехода из датского «Копенгагена» за 1 миллион евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 29-летнего уругвайца в 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Варела принял участие в 24 матчах за «Динамо» в рамках чемпионата России, в которых отметился двумя результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки.