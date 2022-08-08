Нижний Новгород, 8 августа, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Нижегородские власти заключили контракт на 19,4 млрд рублей на проектирование и строительство нового участка Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 8 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

Подрядчиком выступит группой компаний «Моспроект-3», которая уже занимается проектированием работ по продлению Автозаводской линии в столице Приволжья.

Также стало известно о том, что городу выделили 865 млн рублей на подготовку документации в 2022 году.

После того, как проект будет готов, его направят на государственную экспертизу, и только после этого начнётся строительство участка метро протяжённостью 2,3 километра.

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