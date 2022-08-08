Москва, , 22:52 — REGNUM Фланговый полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес выбыл на полгода из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной 6 августа в матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Уралом» (2:0). Об этом 8 августа сообщила пресс-служба «красно-белых».

Виктор Мозес Алексей Колчин © ИА REGNUM

В текущем сезоне 31-летний Виктор Мозес сыграл в четырех матчах чемпионата России по футболу, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара» и грозненского «Ахмата». Суммарно на поле нигериец провел 193 минуты.

За «Спартак» Виктор Мозес выступает с 15 октября 2020 года после перехода из лондонского «Челси» на правах аренды. После завершения сезона 2020/21 московский клуб выкупил нигерийского полузащитника за 5 миллионов евро.