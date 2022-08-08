Бишкек, 8 августа, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Киргизии составляет 13,8%. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш на пресс-конференции сегодня, 8 августа.

Picserver.org Инфляция

Представитель руководства финансового регулятора акцентировал внимание на том, что в других странах также отмечается усиление инфляционных процессов.

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По его словам, в Казахстане инфляция сложилась на уровне 14,5%, а в США — впервые за последние 40 лет достигла 9%.

Замглавы Нацбанка отметил, что основными причинами роста инфляции во всём мире стали рост мировых цен на продовольствие, газ, нефть и горюче-смазочные материалы.

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