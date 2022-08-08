Сеул, 8 августа, 2022, 22:50 — ИА Регнум. В Южной Корее произошло сильнейшее за последние 80 лет выпадение осадков. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает агентство «Рёнхап».

Сеул

Наиболее пострадал от осадков центральный регион Южной Кореи. Из-за сильнейших ливней затоплены дороги и здания, произошли массовые отключения электроэнергии. Жители районов, расположенных в низинах, эвакуированы.

Ситуация в Сеуле также близка к критической. В столице Южной Кореи звучат сирены, люди забрались на крыши своих автомобилей, автобусы и машины экстренных служб фактически плывут по дорогам.

Сеульский метрополитен остановил свою работу — часть станций оказалась затоплена.

До 21:00 8 августа по сеульскому времени выпало 136,5 мм дождя, причем более 100 мм дождя в час пришлось на южную часть Сеула. Количество осадков в час в Сеуле впервые за 80 лет превысило рекордные 118,6 мм.