Вильнюс, , 22:46 — REGNUM Правительственных визитов на Тайвань Литва не планирует, заявил 8 августа литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передаёт ERT.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

Глава литовской дипломатии заявил при этом, что на Тайвань со стороны Литвы могут совершатся «рабочие визиты, такие как визиты заместителя министра».

Пример — нынешний визит на Тайвань заместителя литовского министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте, возглавляющего литовскую делегацию, отмечает дипломат.

«Такие визиты возможны и в будущем, — сказал Ландсбергис. — Не думаю, что этому надо придавать какое-то особое значение».

Напомним, Литва испортила отношения с Пекином из-за Тайваня: в столице республики открылось тайваньское представительство, причём Вильнюс не захотел пойти на уступки Китаю, просившему внести коррективы в название.

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На фоне визита на Тайвань американской делегации во главе с Ненси Пелоси спикер литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен не исключила возможности побывать на острове.

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