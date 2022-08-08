Рим, 8 августа, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В Италии разработаны дроны, которые смогут эффективно выявлять лесные пожары, передает Rainews 8 августа.

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Дроны работают на солнечных батареях, срок действия без дополнительной подзарядки — до восьми часов.

Благодаря маневренности и иным свойствам устройства смогут выявлять даже небольшие источники огня, что позволит предотвратить серьезные пожары, отметили эксперты.

Как сообщалось ранее, из-за жары и засухи число лесных пожаров в Италии летом 2022 года выросло втрое.