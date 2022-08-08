Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Власти США пока не планируют поставлять украинскому режиму истребители F-16 в ближайшей перспективе. Об этом сегодня, 8 августа, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Истребитель F-16 AF.mil

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По словам Кола, теоретически поставки американских боевых летательных аппаратов на Украину возможны, однако на данном этапе США пока не собираются делать это.

«Не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации. Однако окончательный анализ этого не готов», — сказал Кол.

Также представитель Пентагона заявил, что на данном этапе приоритет Вашингтона заключается в том, чтобы передать украинскому режиму ту военную технику и оружие, которые ему необходимы в текущих боевых условиях. То, что может быть поставлено на Украину через год или через более длинный срок — сейчас властями США не обсуждается.