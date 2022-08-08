Вашингтон, 8 августа 2022, 22:31 — REGNUM Власти США пока не планируют поставлять украинскому режиму истребители F-16 в ближайшей перспективе. Об этом сегодня, 8 августа, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
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По словам Кола, теоретически поставки американских боевых летательных аппаратов на Украину возможны, однако на данном этапе США пока не собираются делать это.
Также представитель Пентагона заявил, что на данном этапе приоритет Вашингтона заключается в том, чтобы передать украинскому режиму ту военную технику и оружие, которые ему необходимы в текущих боевых условиях. То, что может быть поставлено на Украину через год или через более длинный срок — сейчас властями США не обсуждается.