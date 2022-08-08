Лос-Анджелес, США, , 22:30 — REGNUM Актёр Том Круз и продюсер Кристофер Маккуорри работают над тремя совместными проектами. Об этом 8 августа пишет Deadline, ссылаясь на свои источники.

Том Круз Gage Skidmore

Один из проектов Круза и Маккуори — оригинальный мюзикл в с танцами, который они создадут в качестве средства для раскрутки Круза. Они также готовят боевик — в будущем он сможет перерасти во франшизу.

Помимо этого актёр и продюсер «зациклены» на Лесе Гроссмане — герое Круза в «Солдатах неудачи». Однако пока неясно, будут ли они создавать целый фильм о Гроссмане или добавят его в любую из других картин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом Paramount в США. Картина сумела собрать в домашнем прокате $601,9 млн, обогнав фильм-катастрофу «Титаник» Джеймса Кэмерона.

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