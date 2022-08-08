8 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили распоряжение президента России о том, чтобы российскую делегацию на Генеральной Ассамблее ООН возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Елизавета Коробова, , 23:22 — REGNUM Распоряжение президента Российской Федерации Владимира Путина, из которого следует, что российскую делегацию на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне кажется, что Лаврову своё выступление там следует начать с его коронной фразы про дебилов», — считает Владимир К.

Многие пользователи оказались уверены в том, что глава российского МИД посетит Генассамблею ООН не просто так — ему предстоит сказать что-то очень важное.

«Раз туда едет Лавров, значит, разговор намечается серьёзный. Он-то уж точно справится с такой задачей, тут даже к гадалке ходить не надо», — уверен Трифон У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Лавров — дипломат, профессиональные качества которого могут стать приговором делегатам из других стран.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Решение правильное. Сергей Викторович знает, куда давить, и как правильно апеллировать словами и законами ООН, которые сама ООН и Штаты не выполняют. Сергей Викторович Лавров — один из сильнейших дипломатов России и мира. С моей точки зрения, главное миру показать, что ООН — недееспособная организация, разжигающая войны, ибо в ООН сидят американское и английское лобби. Я всё-таки хочу сказать, чтобы из ООН мы вышли и создали аналог ООН под эгидой нашей России, чтобы страны, которые с нами, были в равных отношениях, ибо ООН — лицемерная организация», — поделился своим мнением Сурен Л.

Часть людей уверена, что Лавров очень долго пытался достучаться до разума представителей Запада словами, но теперь, судя по всему, российская дипломатия будет пользоваться всем спектром своих возможностей.

«Намечаются большие изменения. Ранее Россия пыталась сидеть в обороне и пытаться отбиваться от бесконечных лживых обвинений Запада. Теперь же, когда у России развязаны руки, против неё были применены все средства, включая военные на Украине, российская дипломатия будет подбирать для общения совершенно иные слова, нежели были раньше», — указывает Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что все планы США загнать Россию в угол были перечёркнуты и теперь всем союзникам Америки, включая Украину, необходимо крепко задуматься о дальнейших перспективах своей русофобии.

«У бандеровцев самоподрывы пятых точек приведут к их выводу на орбиту и открытию украинской космической программы», — предрекает Сергей Г.

«Скоро весь мир будет против Украины. С каждым днём всё больше людей понимают, что бандеровцы — это позорные попрошайки, которые могут только валяться в грязных трусах на проезжей части и орать, как психи. Даже США рассматривают нынешнюю нацистскую Украину просто как пушечное мясо. Самим же украинцам настолько наплевать на свою страну, что по данным ООН, уже семь миллионов оных сбежало с территории Украины», — написал Максим П.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 8 августа на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован текст распоряжения президента Российской Федерации Владимира Путина, из которого следует, что российскую делегацию на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отметим, что 77-й сессия Генассамблеи ООН пройдёт с 20 по 26 сентября 2022 года.