Веллингтон, 9 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Режиссёр трилогии «Властелин колец» Питер Джексон рассказал, как чуть не прибег к гипнозу, чтобы посмотреть фильмы серии в качестве зрителя. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство Кольца». Реж. Питер Джексон. 2001. Новая Зеландия - США Начеку

«Когда мы снимали «Властелина колец», я всегда чувствовал себя несчастным человеком, которому так и не удалось увидеть фильмы, явившиеся словно бы из ниоткуда. К тому моменту, как они вышли на экраны, я работал над ними пять или шесть лет. И для меня было большой потерей, что я так и не смог посмотреть их, как простой зритель. И я всерьёз подумывал над тем, чтобы обратиться к гипнотерапевту. Я хотел, чтобы он загипнотизировал меня, чтобы я забыл о том, что работал над этими фильмами — чтобы я мог просто сидеть и наслаждаться ими», — заявил режиссёр. В то же время Джексон отметил, что всё же сумел посмотреть авторские ленты в качестве зрителя.

Ранее Питер Джексон признался, что мог принять участие в создании сериала «Кольца власти». По словам постановщика, сотрудничество не состоялось из-за того, что авторы шоу не прислали ему сценарий.