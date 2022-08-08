Лос-Анджелес, США, , 22:17 — REGNUM Представители исполнителей Бритни Спирс и Элтона Джона подтвердили информацию об их работе над новой песней. Об этом 8 августа пишет Variety.

Элтон Джон Ernst Vikne

По данным издания, Джон и Спирс скоро выпустят трек под названием Hold Me Closer. Точная дата релиза пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Спирс записала вместе с музыкантом Элтоном Джоном кавер на его хит Tiny Dancer. Предполагается, что песня выйдет в конце августа 2022 года.

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