Москва, , 22:14 — REGNUM Эрдоган на своей волне. Эрдоган играет в свою игру. Назовите, как хотите. Но очевидно, что турецкий лидер не прогибается перед Западом (или прогибается лишь отчасти), а преследует сугубо свои интересы. В то же время и с Россией Анкара действует по своему плану.

Флаг Турции

Напомним, что на днях в Сочи состоялась встреча лидеров России и Турции. В своей статье «Эрдогану мстят за встречу с Путиным в Сочи?» (https://regnum.ru/news/polit/3663388.html ) Станислав Тарасов поднимает крайне любопытный вопрос: чем обернётся эта встреча для турецкого лидера. В частности, отмечает автор, Палата представителей США одобрила поправку к проекту военного бюджета на 2023 финансовый год, которая запрещает продавать Турции новые истребители F-16. При этом грекам, наоборот, усиливают американские военные поставки, а у Афин и Анкары есть противостояния относительно спорных островов в Восточном Средиземноморье и освоения имеющихся там энергоресурсов.

США пытается давить на Турцию. Эрдоган грозит сближением с Россией, намекая на это, во всяком случае. При этом турецкий лидер собирается посетить ШОС. Намечается ещё одна большая игра.