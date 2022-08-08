София, 8 августа 2022, 22:21 — REGNUM В мае нынешнего года Болгария тайно отправила Украине крупную партию пришедших в негодность боеприпасов. Об этом 8 августа сообщает болгарский информационный портал «Бивол».
По некоторым данным, соответствующий груз был доставлен в Киев через Румынию и Польшу. «Это было ржавое железо», – сообщают в ВСУ.
Как сообщают независимые источники, украинская сторона вернула Софии этот товар, выразив Болгарии свои претензии.
Читайте ранее в этом сюжете: Северная Македония тайно вернула Киеву купленные у него штурмовики Су-25