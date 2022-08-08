София, , 22:21 — REGNUM В мае нынешнего года Болгария тайно отправила Украине крупную партию пришедших в негодность боеприпасов. Об этом 8 августа сообщает болгарский информационный портал «Бивол».

Боеприпасы Dsns.gov.ua

По некоторым данным, соответствующий груз был доставлен в Киев через Румынию и Польшу. «Это было ржавое железо», – сообщают в ВСУ.

Как сообщают независимые источники, украинская сторона вернула Софии этот товар, выразив Болгарии свои претензии.

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