София, 8 августа, 2022, 22:21 — ИА Регнум. В мае нынешнего года Болгария тайно отправила Украине крупную партию пришедших в негодность боеприпасов. Об этом 8 августа сообщает болгарский информационный портал «Бивол».

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По некоторым данным, соответствующий груз был доставлен в Киев через Румынию и Польшу. «Это было ржавое железо», – сообщают в ВСУ.

Как сообщают независимые источники, украинская сторона вернула Софии этот товар, выразив Болгарии свои претензии.