Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Адвокат Кевина Федерлайна, бывшего мужа певицы Бритни Спирс, прокомментировал недавний скандал своего клиента с его экс-супругой и её нынешним возлюбленным. Об этом 8 августа пишет TMZ.

Цитата из телеинтервью Бритни Спирс

Марк Винсент Каплан заявил, что нынешний муж артистки Сэм Асгари, обвинивший его подопечного в праздной жизни за счёт Спирс, «не знает о чём говорит». Он также добавил, что сыновья певицы и Федерлайна не скучают по матери. Как отмечает издание, единственный член семьи, по которому они действительно скучают, — это их дедушка Джейми Спирс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кевин Федерлайн в одном из интервью заявил, что их дети с Бритни Спирс намеренно избегают общения с матерью из-за фотографий обнажённого тела, которые она публикует в соцсетях. Он также поддержал отца певицы, который 13 лет выступал её опекуном.

В ответ на это Спирс заявила, что «не удивлена» таким словам бывшего супруга. За артистку также вступился её нынешний муж Сэм Асгари — он предположил, что Федерлайн дал интервью и поддержал Джейми Спирса, потому что последние 15 лет не работал и жил на алименты Спирс, которые получал от её отца, а совсем скоро она перестанет их платить, так как детям исполнится по 18 лет.