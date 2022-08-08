8 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили постановление главы Запорожской области о проведении референдума по вопросу воссоединения региона с Россией.

Светлана Рыбина, , 23:23 — REGNUM Решение главы Запорожской области Евгения Балицкого подписать документ о проведении референдума о воссоединении региона с Российской Федерацией вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане поделились своей радостью 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Референдум и правда нужен в этой области. Пусть люди сделают правильный свободный выбор», — призывает Дмитрий А.

Многих пользователей обуяла настоящая эйфория, вызванная тем, что историческая справедливость наконец-таки начала отвоёвывать свои позиции.

«Я рада за такое развитие событий! Творится история! Уже совсем скоро Запорожье решит свою судьбу», — уверена Марина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запорожская область очень долго пребывала под гнётом нацистского режима, поэтому люди прошли огонь и воду, прежде чем получить долгожданную возможность сделать свободный выбор в пользу России.

«Жители Запорожья действительно этого дня ждали очень давно. Уверена, что они сделают выбор в пользу России. Так что с радостью мы их примем!» — написала Елена З.

«Я прекрасно понимаю жителей Запорожской области. После всего, что натворил киевский нацистский режим, оставаться под его контролем не захочет никто», — считает Татьяна П.

Часть людей полагает, что Запорожье достаточно натерпелось от нацистов, местные жители хотят жить в мире и благополучии, которые сулит им лишь Россия.

«Местное население в Запорожской области хочет нормальной мирной жизни в перспективном и развивающемся регионе, но это возможно только в составе России. Киев же, в свою очередь, несёт только смерть и разрушения. Жители Запорожья на своей шкуре это оценили», — отметил Олег П.

«Совсем скоро люди на освобождённых от нацизма территориях смогут жить в мире под крылом Российской Федерации», — указывает Вильгельм Р.

Ряд пользователей считает, что развивающиеся на Украине события указывают на то, что киевский режим бесповоротно расстаётся с властью над украинскими территориями.

«Интересно будет послушать Арестовича. Как в этот раз он выкрутится?!» — интересуется Артур Г.

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

«А как же планы Киева по контрнаступлению? Арестович же обещал! Неужели опять наркоманская компания Зеленского всех обманула?» — задаётся вопросом Никита К.

«Что, интересно, на этот раз будет делать Зеленский? Опять будет западное оружие выпрашивать? Пока что прошлые просьбы только к потере территорий привели. Уверен, что в будущем процессы распада Украины только усилятся. Всё благодаря нацисту Зеленскому и его своре во власти», — считает Ольга Г.

«Кусок за куском Украина теряет территории, как и заявляли ранее. Почему украинские власти думали, что будет иначе? Наверное, надеялись на своих «союзников» с Запада, повелись на лживые обещания. Минские соглашения уже не вернуть, как бы ни хотелось. Так что придётся нацистам сокращаться вплоть до своего полного исчезновения», — пишет Виталий Ч.

Напомним, 8 августа РИА Новости опубликовало материал, согласно которому глава Запорожской области Евгений Балицкий на форуме общественного движения «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе, подписал документ о проведении референдума о воссоединении региона с Российской Федерацией.