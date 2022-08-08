Бухарест, , 22:09 — REGNUM В Румынии из супермаркетов и продуктовых магазинов изъяты десятки сортов мороженого одной из популярных европейских торговых марок. Об этом 8 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Производство мороженого Администрация Тутаевского района

По некоторым данным, в ходе внеочередной проверки качества продукции в сотнях партий товара был обнаружен е-2-хлорэтанол (2CE) — соединение, вызывающее рвоту, коматозное состояние и нарушение дыхания. Каким образом опасное вещество попало в мороженое, неизвестно.

Расследованием ситуации занимается специальная комиссия Агентства по защите прав потребителей Румынии.

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