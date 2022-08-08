Рим, 8 августа, 2022, 22:00 — ИА Регнум. АгентствоMoody’s пересмотрело рейтинг Италии в сторону понижения, передают национальные СМИ 8 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Рейтинг сохранился на уроне baa3, но прогноз со «стабильного» изменен на «негативный».

Эксперты указали, что основные причины, которые могут обусловить проблемы в экономике — экономический кризис «из-за событий на Украине» и грядущие в сентябре 2022 года парламентские выборы.

Правоконсервативные партии, которые, по мнению социологов, выиграют эти выборы, полагают, что такого рода «оценки» — форма давления на избирателей и в особенности на истеблишмент.