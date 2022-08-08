Москва, 8 августа, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июле 2021 года вырос в рублях, но сократился в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Согласно данным ведомства, за месяц объём ФНБ вырос на 1,38 трлн рублей и по состоянию на 1 августа составил 12,156 трлн рублей, или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

При этом в долларах объём ФНБ сократился на $12,4 млрд — до $198,269 млрд.

Напомним, на 1 января 2022 года объём Фонда национального благосостояния составлял 13,565 трлн рублей (10,4% прогнозируемого ВВП), или $182,59 млрд в долларовом эквиваленте.