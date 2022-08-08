Тайбэй, 8 августа, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В новом материале для ИА REGNUM «Казус Пелоси: зачем США делают из Китая себе нового врага?» (Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3663581.html) Александр Савельев продолжает кропотливо и вдумчиво разбирать результаты и последствия визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

Флаг Тайваня

И более чем уместно вспоминает одну из ключевых книг Китайской (или, как ещё называют, Синской) цивилизации — «Искусство войны» Сунь-Цзы. Этот труд во многом объясняет китайский менталитет и внутреннее состояние страны и нации. Савельев уверен, что ответы, которые подготовил Пекин Вашингтону, будут разработаны в соответствие с этим трактатом. В том, что ответы будут, сомневаться не приходится.

«Наблюдатели, ожидавшие немедленного военного ответа со стороны Пекина, того, что Народно-освободительная армия КНР сразу же атакует Тайвань, собьет или перехватит самолет с высокопоставленными американскими чиновниками на борту, не учли национального фактора в этом затяжном конфликте», — справедливо замечает Савельев.

И действительно, мы никогда не должны забывать, что политика, как и культура, во многом национальна. Она имеет свои характерные особенности. Тем более если речь идёт о Китае. И безусловно, воссоединение с Тайванем имеет для Пекина экзистенциальное значение, но ответов надо ждать прежде всего в экономической сфере. Тут можно ударить ещё болезненнее, нежели просто сбить американские самолёты. И Китай готовится это сделать.

Точечные и мощные удары по экономике Тайваня с одной главной целью — население острова должно возненавидеть за ухудшение жизни не Пекин, а руководство Тайваня. Да, Китай готовится показать искусство войны.