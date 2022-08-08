Москва, 8 августа, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Ситуация в Нагорном Карабахе обсуждалась 8 августа в ходе телефонных переговоров России и Армении на высшем уровне, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

Глава правительства Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину по вопросу ситуации в Карабахе, где произошло обострение на границе с Азербайджаном.

Также стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности на границе Армении и Азербайджана и подтвердили необходимость соблюдения Ереваном и Баку договорённостей от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.

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