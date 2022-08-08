Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Власти США через Всемирный банк предоставят украинскому режиму дополнительно $4,5 млрд в виде бюджетной помощи. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает Агентство по международному развитию.

Флаги США и Украины U.S. Army Europe

Сообщается, что дополнительные $4,5 млрд будут предоставлены правительству Украины для удовлетворения «неотложных нужд». В первую очередь речь идёт о выплатах пенсий, пособий, оплате медицинских услуг.

Стоит отметить, что с февраля 2022 года США уже предоставляли Украине подобную финансовую помощь в размере $4 млрд.

Уточняется. что первый транш нового пакета финансовой помощи в размере $3 млрд поступит Киеву уже в августе 2022 года.