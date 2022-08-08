Токио, , 21:46 — REGNUM Японская компания Capcom представила двух персонажей из предстоящей игры Street Fighter 6. Анонс состоялся 8 августа на странице проекта в Twitter.

Street Fighter V Скриншот с YouTube

Разработчик показал нового персонажа по имени Кимберли, которая является ниндзей и использует быстрые воздушные атаки. Также в проекте появится персонаж Джури, которая дебютировала ещё в четвертой части серии.

Напомним, что Street Fighter — это серия игр в жанре файтинг. Первая часть Street Fighter вышла 30 августа 1987 года.

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