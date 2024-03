Сеул, 8 августа, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Южнокорейский издатель Nexon анонсировал бета-тестирование своей будущей игры The First Descendant. Информация об этом появилась 8 августа на странице проекта в Steam.

Бета-тестирование пройдет с 20 по 26 октября 2022 года.

Стоит отметить, что ранее игра называлась Project Magnum. Проект будет работать на игровом движке Unreal Engine 5.

Напомним, что The First Descendant — это ролевая игра, в которой игроку предстоит сражаться с инопланетянами, чтобы защитить Землю от порабощения. Проект будет доступен на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X.