Токио, 8 августа, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Японская студия Nintendo анонсировала Nintendo Direct (онлайн-презентацию игр), на котором раскроет новые подробности игры Splatoon 3. Анонс состоялся 8 августа на странице разработчика в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

Мероприятие пройдет 10 августа 2022 года в 16:00 по московскому времени. Известно, что оно будет длится 30 минут, других подробностей разработчик не огласил.

Напомним, что игра Splatoon — это командный шутер от третьего лица, вышедший в 2015 году. В нем игроку предстоит побывать антропоморфным кальмаром и сразиться с другими пользователями при помощью красок.