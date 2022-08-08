Сеул, 8 августа, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Корейская студия Krafton выпустила новый трейлер совместного ивента (события) в PlayerUnknown’s Battlegrounds с серией игр Assassinʼs Creed. Компания опубликовала ролик 8 августа на своей странице в Twitter.

Событие пройдет с 17 августа по 22 сентября 2022 года на PC и с 18 августа по 21 сентября 2022 года в мобильной версии. В игре появятся тематические облики, эмоции, граффити и талисманы для оружия. Также на карте появятся места, на которых можно будет совершить «Прыжок веры».

Иван Шилов ИА REGNUM Assassins Creed

Напомним, что PlayerUnknown’s Battlegrounds — это многопользовательская онлайн-игра в жанре «королевская битва». Оценка проекта на Metacritic составляет 86 баллов из 100.