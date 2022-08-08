Лос-Анджелес, США, , 21:33 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Doja Cat высказалась о негативных комментариях, которые она получила от поклонников после того, как обрила голову и сбрила брови. Об этом 8 августа пишет Billboard.

Doja Cat Цитата из клипа Doja Cat

По словам артистки, её не беспокоит критика фанатов, а также предположения, что она психически нездоровая. «Я богата, я в порядке», — утверждает певица.

ИА REGNUM напоминает, что 4 августа 2022 года Doja Cat провела прямую трансляцию в своих соцсетях — на стриме артистка обрила голову, а затем и брови. Она призналась, что ей никогда не нравились волосы на голове.

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