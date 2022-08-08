Москва, 8 августа, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Популярный музыкальный продюсер Aarne (Мирчи Папусои) поделился трек-листом новой пластинки AA Language, а также датой её релиза. Соответствующий пост артист разместил на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 августа.

Кадр из микроблога артиста Продюсер Aarne

Так, предстоящая пластинка включит в себя 16 треков, а среди гостей заявлены Slava Marlow, Элджей, Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Big Baby Tape, Blago White, Пластина и многие другие. Премьера проекта состоится 12 августа 2022 года.

Напомним, Aarne прославился после сотрудничества с рядом известных артистов, среди которых Big Baby Tape, Obladaet и Slava Marlow. Альбом AA Language станет дебютным полноформатным релизом в карьере артиста.