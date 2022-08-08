Байконур, Казахстан, , 21:46 — REGNUM Вопрос создания космического ракетного комплекса «Байтерек» и ракеты-носителя «Союз-5» будет обсуждаться на Байконуре в ходе визита генерального директора Роскосмосв Юрия Борисова, сообщили 8 августа в пресс-службе ведомства.

Комплекс «Байтерек» Mdai.gov.kz

Отмечается, что глава госкорпорации уже находится на Байконуре, где он проведёт встречу с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Мусиным.

Борисов и Мусин обсудят «вопросы создания комплекса «Байтерек» и ракеты-носителя «Союз-5». Также глава Роскосмоса встретится с мэром Байконура Константином Бусыгиным.

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Напомним, в России разрабатывается ракета-носитель «Союз-5», которая должна будет запускаться с комплекса «Байтерек». Его планируется создать на базе площадки космодрома № 45, ранее предназначавшейся для запуска ракеты «Зенит».

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