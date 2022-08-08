Приштина, Сербия, 8 августа, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 августа совместно с главой МВД Косово Джелялем Свечлей провел встречу с командующим миротворческого корпуса НАТО в Косово КФОР генерал-майором Ференцем Каяри.

Иван Шилов Альбин Курти и Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подчеркнули важность миссии для поддержания мира и безопасности в Косово.

Премьер-министр Косово назвал обязательным информирование общественности о деятельности криминальных структур на севере Косово, которые угрожают безопасности края.

Напомним, Курти обвиняет сербские «нелегальные структуры» в возведении баррикад 31 июля и организации сопротивления полиции Косово.