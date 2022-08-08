Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией Ричард Гренелл 8 августа провел телефонный разговор с бывшим президентом Косово Хашимом Тачи, отбывающим предварительное заключение в Гааге.

Александр Вучич и Хашим Тачи Иван Шилов © ИА REGNUM

На своей странице в социальной сети политик заявил, что «народ Косово жил бы в мире, если бы Тачи стал президентом Косово».

Напомним, ранее Гренелл обвинил Альбина Курти, премьер-министра Косово, в провокациях и фашизме. Американский дипломат в 2020 году организовал свержение Курти с поста премьер-министра.

Тачи обвиняется в военных преступлениях и захвате власти Специальным трибуналом по Косово в Гааге.

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