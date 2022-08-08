Подгорица, , 22:15 — REGNUM Премьер-министр Черногории Дритан Абазович поддержал инициативу группы сенаторов США, направленную на принятие отдельного закона о демократии и процветании Западных Балкан. Об этом говорится в сообщении правительства Черногории, опубликованном 8 августа.

Дритан Абазович OSCE Parliamentary Assembly

По мнению Абазовича, такой закон положительно повлияет на демократическое и экономическое развитие региона, а также поможет в борьбе с коррупцией.

«Я всегда повторяю, что за национализмом в регионе Западных Балкан стоит коррупция и политические лидеры, которые целенаправленно сохраняют «статус-кво» во всем регионе», — сказал Абазович.

Напомним, что в Сенате США ранее был представлен проект закона о демократии и развитии Западных Балкан. Цель это закона — поддержать процесс экономического развития региона через инфраструктурные и торговые инициативы, борьбу против коррупции. В проекте закона предусмотрены санкции за «дестабилизирующие действия» в регионе.