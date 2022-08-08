Рим, 8 августа, 2022, 21:27 — ИА Регнум. В Италии летом 2022 года фиксируется в среднем по пять природных пожаров в день, сообщили в бизнес-ассоциации фермеров Coldiretti 8 августа.

Лесной пожар

Показатель 2021 года превышен почти втрое.

Летом 2022 года выдалось одновременно одним из самых жарких и одним из самых засушливых за всю историю наблюдений в Италии .

Проблемазасухизатронула в основном северные регионыстраны. Количество осадков, выпавших встране в2022 году, почти вдвое ниже нормы. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.

В северных регионах страны введен режим ЧП. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается внесколькомиллиарда евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.