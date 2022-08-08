Тирана, , 21:48 — REGNUM Глава косовской оппозиционной партии «Альянс за будущее Косово» Рамуш Харадинай 8 августа побеседовал с президентом Албании Байрамом Бегаем в ходе визита в Тирану.

Рамуш Харадинай Rinordubova

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик сообщил, что сотрудничество между Косово и Албанией и союзничество в сфере безопасности теперь важнее, чем когда-либо. Напомним, ранее Бегай возглавлял албанский генштаб.

Рамуш Харадинай «С президентом Республики Албания Байрамом Бегаем сегодня провели открытую и дружескую беседу о политической ситуации в регионе по темам, представляющим общий интерес для граждан двух стран. Выразил свою готовность к тесному сотрудничеству на службе общему национальному интересу».

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