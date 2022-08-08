Екатеринбург, , 21:24 — REGNUM В Уральском федеральном округе за неделю было выявлено 4753 случая заражения коронавирусом. Это на 36,5% больше, чем было неделей ранее, сообщает пресс-служба полпредства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Рост наблюдается и в других территориях России. 8 августа ситуация была рассмотрена на совещании Полномочного представителя президента России в Уральском ФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами. Было отмечено, что в основном COVI-19 протекает в лёгкой форме, пациенты наблюдаются амбулаторно, не требуя госпитализации. Всего в регионах УрФО количество госпитализаций выросло незначительно — на 40 человек.

Также в регионах есть достаточный запас тестов, лекарств и средств индивидуальной защиты. А резервный коечный фонд подготовлен к развертыванию в случае необходимости.

В ходе совещания Якушев указал, что хотя ситуация не требует введения повсеместных новых ограничений, населению стоит ответственно отнестись к сохранению своего здоровья и пройти диспансеризацию, а также проконсультироваться с лечащим врачом о необходимости вакцинации и ревакцинации.