Ярославль, , 21:24 — REGNUM В Ярославле сделают подсветку 50 зданий в историческом центре города. Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

Ярославский музей-заповедник

Часть зданий получат подсветку к 20 августа — дню города Ярославля. К этой дате вечерняя подсветка появится у зданий Главпочтамта на Богоявленской площади, Знаменской башни и Казанского собора женского монастыря. Об этом врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал на встрече с музейным сообществом и деятелями культуры.

«Музей-заповедник сейчас впотьмах. Так не годится. Сделаем его освещение уже в ближайшее время, как и ещё многих «визиток» Ярославля», — написал Михаил Евраев после встречи в своем телеграм-канале.

Также власти планируют продлить работу музеев в вечернее время. Это планируется сделать для удобства их посещения туристами.

«Необходимо продумать изюминку вечерней программы, а сделать это могут только сотрудники музеев — они знают, как привлечь внимание гостей. Но важно, чтобы и зарплата у сотрудников выросла вместе с количеством посещений в вечернее время. Это создаст для них мотивацию. Если туристы будут знать, что двери музеев не закроются в шесть вечера и есть интересные программы, гости останутся на ночь. Сейчас мы в рамах эксперимента отработаем это формат на нескольких музеях в Ярославле, и посмотрим на результаты», — заявил Михаил Евраев.

Пока решено продлить работу трех музеев в Ярославле.