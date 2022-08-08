Москва, 8 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 августа 2022 года составило 1 трлн 790,3 млрд рублей, или 57,9% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, лидером по исполнению расходов за январь–июль стал национальный проект «Наука и университеты», средства по которому освоены уже на 76,7% от годового плана. За ним следуют нацпроекты «Культура» — 70,2%, «Демография» — 69,3%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за семь месяцев исполнены на 70,9% от годового плана.

Исполнение расходов по нацпроекту «Жильё и городская среда» составило 65,6%, «Здравоохранение» — 61,5%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 58,2%, «Производительность труда» — 56,7%, «Безопасные качественные дороги» — 52,2%, «Экология» — 44,4%, «Образование» — 44%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 37%, «Международная кооперация и экспорт» — 34,2%, и «Цифровая экономика» — 25,5%.