Бистрица, , 21:24 — REGNUM Несколько детей получили травмы в результате аварии на так называемой детской железной дороге в городе Бистрица на северо-западе Румынии. Об этом 8 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Паровоз на детской железной дороге в Ярославле Северная железная дорога

По предварительным данным, инцидент произошел в центральном городском парке культуры и отдыха в час пик. Из-за технической неисправности полотна один из электрических вагончиков перевернулся.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Проводится расследование обстоятельств происшествия.

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