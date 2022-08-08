Москва, , 21:19 — REGNUM Неужели кто-то и, правда, думал, будто геополитика сильно изменилась? Есть перемены, конечно, но в целом многие правила сохраняются. В частности, по-прежнему важное значение имеют транспортные развязки. Об этом в контексте отношений России и Ирана, а это крайне стратегически важные отношения, размышляет Станислав Тарасов в своей аналитической статье «Железная дорога Решт — Астара изменит политику России» (https://regnum.ru/news/polit/3664122.html).

Флаг Ирана

Итак, антироссийские санкции закрыли Европу для россиян. Куда двинется Москва? Мы видим, что Иран может сыграть тут серьёзную — ключевую? — роль. В частности, «актуализировались проблемы создания новой логистики, особенно в направлении транспортного коридора «Север — Юг», соединяющего Индийский океан с Россией и Европой, где нужно всё довести до уровня системной определенности с учетом изменившихся внешнеполитических обстоятельств». В данном контексте важно заявление Владимира Путина, что Россия готова построить на территории Ирана участок железной дороги Решт — Астара. В том же, как подчеркнул президент РФ, заинтересован Азербайджан.

Таким образом может появиться непрерывное железнодорожное сообщение между Россией и Ираном и снизится стоимость перевозок по маршруту между Мумбаи и Санкт-Петербургом. При этом произойдёт переориентация существующих грузоперевозок на соответствующих направлениях. Если получится реализовать данный проект, то он сыграет очень важную роль в укреплении евразийского пространства.

Ведь для России Иран — это одни из ворот для «поворота на Восток», а для Ирана Россия — «поворот на Север». Их взаимодействие может выйти за пределы транспортного проекта и обрести значение трансрегионального интеграционного проекта под названием «Меридианная Евразия». Так что на Большом Ближнем Востоке грядут большие перемены», — заключает Тарасов.