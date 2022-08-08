Рим, 8 августа, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Стоимость литра бензина и дизеля на АЗС Италии сократилась и составляет в настоящее время ниже 2 евро, передают профильные СМИ 8 августа.

АЗС

Стоимость литра бензина на АЗС с обслуживанием составляет в среднем 1,97 евро, на станциях самообслуживания — 1,83 евро. Аналогичные показатели в отношении дизеля — 1,96 и 1,81 евро.

Весной 2022 года цена за литр бензина и дизеля в Италии превысила два евро. Для ее снижения был вдвое сокращен размер топливного акциза, однако позже цена вновь выросла.