Москва, 8 августа 2022, 21:18 — REGNUM В Москве состоится LAN-финал Кубка России по компьютерному спорту 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 августа в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.
Матчи пройдут в трёх дисциплинах: «Боевая арена» (Dota 2), «Файтинг» (Tekken 7) и «Тактический трёхмерный бой» (CS: GO). За победу в каждой дисциплине будут бороться по четыре игрока или команды, показавшие лучший результат во время предварительного этапа турнира.
Финалисты по Dota 2:
CHiPSЫ (Томская область);
Luna Gaming (Томская область);
Сборная Челябинской области;
Сборная Республики Хакасия.
Финалисты по Tekken 7:
Ираклий Mickey Вахания (Республика Алтай);
Сергей Strog Платов (Санкт-Петербург);
Игорь forest_exe Худяков (Томская область);
Вячеслав caliber7.62×39 Новиков (Белгородская область).
Финалисты по CS: GO:
mysordps (Воронежская область);
Chicken Terminator (Томская область);
LF0 (Белгородская область);
QUAZAR (Новосибирская область).
Добавим, что финал пройдёт на территории комплекса Yota Arena (Москва) с 19 по 21 августа 2022 года. Спортсмены поборются за призовой фонд в размере 1,1 млн. рублей: призовой фонд Dota 2 — 500 тыс. рублей, CS: GO — 500 тыс. рублей, а Tekken 7 — 100 тыс. рублей.
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