Москва, , 21:19 — REGNUM Два тайника с оружием, принадлежащим украинским диверсантам, обнаружены в Херсонской области спецназом Росгвардии, сообщили 8 августа в пресс-службе ведомства.

Один из тайников нашли на заброшенной автозаправочной станции в Херсоне. Здесь найдены два переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», ручной противотанковый гранатомёт, пистолет Макарова, два автомата Калашникова.

Также в схроне были спрятаны боеприпасы: более четырёх тысяч патронов, десять ручных гранат, шесть капсюль-детонаторов, артиллерийский снаряд калибра 122 мм, тротиловая шашка.

Второй тайник найден в Херсонской области: здесь украинские боевики прятали тридцать шесть гранат и импортную сигнальную мину.

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