Москва, , 21:20 — REGNUM Пермский академический «Театр-Театр» выступит в Москве с мюзиклом «Три товарища». Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 8 августа.

Театр Alan Cleaver

Спектакль планируют показать в Театре им. Вахтангова 29 и 30 августа 2022 года. Главные роли в мюзикле исполнят Александр Гончарук, Эва Мильграм, Марат Мударисов и Иван Вильхов, режиссёром выступит Борис Мильграм, а должность хореографа займёт Егор Дружинин.

Напомним, в основу мюзикла «Три товарища» лёг одноимённый роман Эриха Марии Ремарка. Действие спектакля разворачивается в 1928–1929 годах в Германии, а в центре сюжета оказываются три фронтовых товарища, сумевших пережить Первую мировую войну.

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