Скопье, 8 августа, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В министерстве обороны Северной Македонии отказались раскрывать информацию о переданной Украине технике.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военная техника

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, три акта о передаче вооружения остаются секретными. Часть македонских СМИ сообщает, что на Украину были переданы четыре самолета Су-25, ранее приобретенные непосредственно у Киева, а также танки Т-72, 22 года назад переданные Россией Северной Македонии.

В министерстве обороны Северной Македонии подчеркнули, что военная помощь Украине до сих пор не влияла на боеготовность армии Северной Македонии, находящейся на 135-й строчке из 142 в рейтинге армий мира.