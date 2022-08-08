Кортина д’Ампеццо, Италия, 8 августа, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Летом 2022 года посещаемость горных курортов Италии увеличится до 71 миллиона «человекодней», передает 8 августа Ansa со ссылкой на исследование Jfc.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Это почти в полтора раза выше, чем летом 2021 года — тогда аналогичный показатель составил 49 миллионов.

Посещаемость горных курортом летом 2021 года снижалась из-за коронавирусных ограничений, сейчас вероятны проблемы со спросом из-за сложной ситуации в экономике.