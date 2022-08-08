8 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова пресс-секретаря российского президента о том, возможна ли встреча лидеров России и Украины.

Тимур Кондратьев, , 21:50 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что встреча российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским возможна только после выполнения переговорщиками «домашней работы», но пока что предпосылок для этого нет, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поздно пить боржоми. У Зеленского было время, чтобы объявить капитуляцию и прекратить обстрелы мирного населения. Результат мы видим», — указывает Роман Ф.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи заняли однозначную позицию — встречи Путина с Зеленским быть не может, потому что украинский президент уже многократно доказал, что он недостоин подобного подарка со стороны российского президента.

«Самому влиятельному политику в мире больше делать нечего, как встречаться с балбесом-наркоманом. У так называемого президента Украины идефикс — встретиться с Путиным. То через Макрона пытается добиться встречи, то через Шольца. Теперь же Турцию к этому делу подключил. Вроде бы говорили уже ему популярно: «Не суйся, без тебя знают, что делать». Но ведь нет, всё лезет на рожон», — пишет Сергей Г.

Некоторые комментаторы не видят даже тени смысла в подобной встрече, потому что российская спецоперация идёт своим чередом и вскоре достигнет всех поставленных целей, а Украине кроме очередных оскорблений предложить России попросту нечего.

«Какой смысл встречаться с фашистом и наркоманом Зеленским?» — задаётся вопросом Дмитрий Ю.

«Путину зачем ехать на встречу с Зеленским? Клоун собрался подписывать капитуляцию? Да вроде незаметно что-то. Пока Зеле нечего России предложить, встречи не будет. Пора бы уже это понять», — считает Максим К.

Часть людей полагает, что даже после встречи Путина с Зеленским украинская сторона не станет исполнять какие-либо взятые на себя обязательства и нарушит любые заключённые договоренности.

«Нам хватило восьми лет, чтобы понять, что Украина никаких договорённостей не будет соблюдать по определению! Когда-то мы ещё надеялись и верили, что Украина будет верна Минским соглашениям. На деле же нацисты только укрепляли свои позиции. Пример тому Мариуполь! Какой ценой освобождали! Больше веры им нет! Слишком дорого обходится это», — отметила Татьяна З.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что если Путину понадобится решить какие-то вопросы с украинскими властями, то он позвонит Байдену.

«Смысл встречаться с Зеленским, если он своему слову не хозяин? Он даже сам себе не хозяин, потому что он марионетка США. Поэтому плевать на его персону с высокой колокольни», — пишет София К.

«Кто такой Зеленский, чтобы с ним встречаться? Это пешка, правящая по указке из Госдепа и правителей Европы. Предпосылок для встречи не было, нет и не будет, как бы тот же Эрдоган ни старался этому способствовать. Жить надо реальной жизнью, а не фантазиями. В России уже поняли, что проще договориться с лидером группы, чем с шавкой. А Зеленский — шавка или шнырь. Называйте его, как угодно. Всё равно дорога у него одна — за решётку в петушиный угол», — поделился своим мнением Андрей А.

Напомним, 8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что встреча российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским возможна только после выполнения переговорщиками «домашней работы», но пока что предпосылок для этого нет.