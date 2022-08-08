Уральск, Казахстан, , 22:00 — REGNUM Убийство предпринимателя Еркина Мухангалиева в Уральске — это последствия ухудшающейся социально-экономической ситуации в Казахстане. Об этом 8 августа написал казахстанский политический аналитик Никита Шаталов в своём телеграм-канале.

Убийство

«Нищета и неустроенность, полная потеря ощущения, что жизнь как-то исправится, провоцируют людей на такое», — пояснил он.

По словам эксперта, тем не менее, это не является оправданием для людей, совершивших особо тяжкое преступление.

«Это диагноз нашему обществу. И в нашем случае никакая профилактика уже не поможет, когда цирроз в терминальной стадии. Лечить страну нужно оперативно, и я не говорю о сроках, а [скорее] об инструментах», — подчеркивает он.

Также Шаталов рассказал новые подробности убийства бизнесмена — по одной из версий, которую эксперт назвал наиболее вероятной, причиной преступления стал не религиозный экстремизм или криминальные разборки, а банальный конфликт из-за невыплаты зарплаты.

«Потом показали самих парней (подозреваемых в убийстве — Прим ИА REGNUM), и мне стало совсем ясно, что нет там ничего, кроме нищеты. Когда убийца, чтобы скрыться от полиции, сбривает бороду, то нет никакой идеологизированности — радикалы не идут на символические жертвы», — пояснил он.

Версию о криминальных разборках эксперт также считает несостоятельной, поскольку «во время разговора за обеденным столом не убивают очень давно».

«Потому что есть камеры, и все об этом знают. Сцена из «Крестного отца» со стрельбой в ресторане перестала быть возможна. Если нужно было решить по коммерческим вопросам, человек просто пропал бы, пока ехал домой, или попал бы под град пуль из засады», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что ночью 6 августа в городе Уральске на парковке близ центрального городского парка был убит предприниматель Еркин Мухангалиев. Неизвестный нанёс ему множественные проникающие ножевые ранения, в результате которых 49-летний мужчина погиб на месте.

Полицейские обнаружили видеозапись с камер наблюдения, на которой Мухангалиев и еще двое мужчин сидели за столиком в одном из местных кафе и беседовали, затем один из них ударил бизнесмена ножом. Предприниматель попытался убежать от преступников, но те догнали его на парковке.